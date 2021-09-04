Отец подозреваемого в похищении нижегородки отреагировал на случившееся

Отец Сергея С. из Нижнего Новгорода, в подвале гаража которого нашли похищенную 23-летнюю девушку, попытался оправдать сына. Об этом сообщает Life.

По словам мужчины, он все еще не верит в произошедшее с сыном.

«Никто ничего не знает. Это нонсенс, наваждение, я не знаю, как сказать. Я никому ничего не должен», — отреагировал отец предполагаемого насильника.

На вопрос, мог ли его сын совершить подобное преступление, отец сказал «нет».

Известно, что 39-летнего бизнесмена Сергея С., подозреваемого в насильственных действиях в отношении 23-летней Елизаветы Бабиковой, арестовали на два месяца.

Как выяснилось, 24 августа мужчина предложил девушке сходить в ресторан. Он забрал ее около дома на машине, однако вместо заведения отвез в гараж с отапливаемым подвалом и запер там. В помещении были кровать, телевизор, ванная и туалет, кухня с плитой и холодильник.

Затем, когда Елизавета была спасена, сам Сергей пропал. Про его поиски объявила супруга.