Не менее восьми человек пострадали в результате перестрелки в итальянском Триесте

Не менее восьми человек получили огнестрельные ранения в результате происшествия в городе Триест, находящемся на северо-востоке Италии. Об этом сообщает издание La Repubblica.

По предварительным данным, были задержаны двое подозреваемых. Также сотрудники полиции оцепили район, где произошел вооруженный конфликт.

Сейчас продолжаются следственные действия, выясняется причина перестрелки возле одного из баров. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Предположительно, стрельба стала следствием разборки между двумя группами разной этнической принадлежности.

Ранее сообщалось, что полиция Нью Йорка проверяет сообщение о перестрелке в центре города. В управлении отметили, что сообщения о раненых или убитых в предполагаемой перестрелке не поступали, и добавили, что обстановка на популярной у туристов площади в настоящее время спокойная.