Эксперты посоветовали, как избавиться от сезонной хандры

Психотерапевт, директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова, врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная и член московского объединения психотерапевтов и медицинских психологов Сергей Тиунов дали советы, которые должны помочь избавиться от «осенней депрессии». Об этом сообщает газета «Известия».

Макарова отметила, что для начала необходимо понять, что ощущение апатии – вполне нормальное явление для осени. По ее словам, переход из одного состояния в другое происходит из-за смены времени года. Летом люди намного более физически активны, чем осенью.

По мнению Макаровой, если человеку не хватает «тепла чисто физически», то в этом может помочь поход в сауну. Если же вам не хватает «душевной теплоты», то стоит встретиться с друзьями и устроить «приятную вечеринку».

Бережная советует наладить правильный рацион питания. По ее словам, осенью людям не хватает витамина D. Восполнить его помогут свежие овощи и фрукты. Диетолог советует не пренебрегать хорошей физической нагрузкой.

По словам Тиунова, в гардероб человека с «осенней депрессией» необходимо добавит£ь ярких красок. Подойдет одежда красных и оранжевых цветов. Он также советует почаще общаться с животными, детьми и друзьями.

Ранее психологи развеяли миф о «предновогодней депрессии».