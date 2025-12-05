На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главком НАТО решил, что Россия захочет проверить альянс на прочность

Главком Гринкевич: Россия может проверить на прочность коллективную оборону НАТО
Jon Gambrell/Reuters

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич выразил «обеспокоенность» тем, что Россия якобы может проверить на прочность коллективную оборону стран Североатлантического альянса. Об этом пишет Politico.

Он заверил, что военный блок думает над тем, «чтобы действовать на опережение». Подробностей Гринкевич не привел.

«Если Россия пытается создать для нас дилеммы, то, возможно, есть способы, которыми мы могли бы создать для них дилеммы», — сказал военный.

До этого президент России Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не собирается нападать на европейские страны. Он подчеркнул, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. А тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на страны ЕС, глава государства назвал «жуликами». По его словам, Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее Макрон и Мерц предупредили Зеленского о «большой угрозе».

