В Екатеринбурге ураган сорвал крышу университета

В Екатеринбурге ураган сорвал крышу со здания Уральского федерального университета (УрФУ), передает пресс-служба вуза в Telegram.

Пострадавшее от стихии здание учебного корпуса находится на проспекте Ленина, 51.

В пресс-службе сообщили, что ректорат в курсе случившегося, на место уже отправлена ремонтная бригада.

«Управление безопасности оцепит территорию вокруг здания», — сказано в сообщении.

Местный портал E1.ru пишет, что ураганный ветер также снес деревья, заборы. крыши домов и построек в городе. По данным издания, на улице Советской ветер сдул остановку, поломал десятки деревьев.

Информация о жертвах и пострадавших из-за урагана в Екатеринбурге пока не поступала.

Ранее ГУ МЧС по Свердловской области сообщало, что до конца суток 3 сентября возможно усиление ветра до 25 м/c и более. Также ожидается осложнение пожароопасной обстановки.