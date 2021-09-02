Путин: на Дальнем Востоке не хватает мощностей для реабилитации после коронавируса

Медицинской системе на Дальнем Востоке не хватает мощностей для всеобщей реабилитации после коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

Президент отметил, что в России стартовала программа медицинской реабилитации, в том числе для переболевших коронавирусом.

«Пока здесь, на Дальнем Востоке, объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей региона. Однако помощь и поддержка людям нужны сейчас», — отметил Путин.

Он поручил предусмотреть «отдельные решения для жителей Дальнего Востока», чтобы решить эту проблему.

На прошедшем недавно втором этапе съезда партии «Единая Россия» Путин подчеркивал, что система медицинской реабилитации в России должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм.

Кроме того, на июльском саммите АТЭС президент заявлял о готовности к тесному сотрудничеству по таким актуальным направлениям, как организация массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, реабилитация и восстановление здоровья переболевших.