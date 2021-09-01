Школьник поправил Путина после его оговорки про Северную войну

Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина, когда тот допустил оговорку на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Видео опубликовано на Youtube-канале RT.

Путин во время обсуждения вопроса по истории оговорился, назвав войну, которую вел Петр I со Швецией Семилетней. Подросток, заметив ошибку, поправил президента.

«Не сочтите за мою как бы <...> в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник.

Путин улыбнулся в ответ и кивнул. Мальчик рассказал об этом историческом событии.

Глава государства прибыл во Владивосток с рабочим визитом. Он провел открытый урок с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». Он поздравил ребят с Днем знаний и заверил, что, несмотря на пандемию, школьники будут учиться очно.

В ходе встречи с учащимися он также рассказал о своем образовании и подчеркнул, что история — это не только интересный и важный предмет, но и фундамент всех гуманитарных знаний.