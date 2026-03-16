Бывшая жена Гуфа раскрыла дату выхода своей первой книги

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай сообщила в Telegram-канале о выходе своей первой книги.

По словам Айзы, произведение выйдет в июне 2026-го. Блогерша не уточнила подробности книги. Неизвестно, в каком жанре и с какой тематикой будет работа.

«В прошлый вторник отдала в издательство на редактуру», — поделилась блогерша.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Айза поддерживает родственные отношения с Гуфом, несмотря на конфликты, которые периодически случаются в их семье. Они вместе воспитывают Сэма. Блогерша не разговаривает с отцом своего младшего сына. В феврале 2026-го бизнесвумен вышла замуж за блогера Степана Кузьменко. Знаменитость на 10 лет старше своего супруга.

Ранее Айза сообщила об угрозах скандально известного застройщика.