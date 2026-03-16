Число стипендиатов Сбера и фонда «Вклад в будущее» выросло почти вдвое

В новом учебном году поддержку Сбера получат 472 студента и аспиранта

Благотворительный фонд «Вклад в будущее» завершил отбор участников второго сезона стипендиальной программы в области математики и информационных технологий, реализуемой при поддержке Сбера. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В новом учебном году финансовую поддержку получат 472 студента и аспиранта из 13 ведущих российских университетов.

Размер стипендии составит 30 тыс. рублей ежемесячно для студентов и 100 тыс. рублей — для аспирантов. По сравнению с первым сезоном число получателей выросло почти вдвое: в 2024/25 учебном году поддержку получили 281 человек.

На участие в программе заявки подали 1 522 студента и 120 аспирантов. Наибольшую активность проявили обучающиеся МФТИ (400 заявок), НИУ ВШЭ (328), ИТМО (207), СПбГУ и МГУ имени М.В. Ломоносова. Более половины кандидатов обучаются по направлениям математики и естественных наук, треть — по ИТ-специальностям и инженерному делу.

Кроме того, помимо финансовой поддержки, студенты получат доступ к образовательным программам Сбера, а аспиранты будут работать над проектами с учеными Института искусственного интеллекта AIRI.

Отмечается, что при отборе учитывались академические достижения, научные публикации, участие в конференциях, хакатонах, кейс-чемпионатах, стажировки и рекомендации университетов.

«Нам важно, чтобы у молодых ученых была опора: время на исследования, доступ к сильной профессиональной среде и уверенность в том, что их усилия действительно важны. Мы хотим, чтобы талантливые ребята не сходили с этой сложной траектории, а, наоборот, шли в нее глубже — брались за непростые задачи, искали решения и создавали новое», — отметила управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова (признана в РФ иностранным агентом).

Как подчеркнул исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец, поддержка инициатив, направленных на создание условий для реализации потенциала молодежи — один из приоритетов деятельности организации.

«Проекты по стимулированию научной активности создают условия для всестороннего развития талантов и формирования новых поколений ученых и исследователей, готовых вносить вклад в технологическое развитие государства», — добавил он.