США хотят, чтобы союзники активизировали действия по Ормузскому проливу

Fox News: США добиваются от НАТО и арабских стран действий по Ормузскому проливу
Вашингтон добивается от союзников по НАТО и партнеров среди арабских стран активных действий для открытия Ормузского пролива. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, в настоящее время США ведут переговоры с партнерами в Европе, Персидском заливе и арабском мире. Американская сторона подталкивает их к тому, чтобы они активизировались и сделали больше для возобновления судоходства в Ормузском проливе.

«Активизироваться необходимо прежде всего нашим союзникам по НАТО», — подчеркнула Левитт.

12 марта министр финансов США Скотт Бессенд заявил, что власти страны рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

Позднее появилась информация о том, что некоторые государства намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Речь идет о державах, пострадавших от попыток Ирана закрыть стратегический коридор, уточнили в Вашингтоне.

Иран после атаки со стороны США и Израиля объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, представляющего собой один из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, включая танкеры и коммерческие корабли. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США пообещали запомнить отказ стран НАТО помогать с Ираном.

 
Как снизить сахар в крови без таблеток: есть всего два способа
