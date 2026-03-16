США хотят, чтобы союзники активизировали действия по Ормузскому проливу

Fox News: США добиваются от НАТО и арабских стран действий по Ормузскому проливу

Вашингтон добивается от союзников по НАТО и партнеров среди арабских стран активных действий для открытия Ормузского пролива. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, в настоящее время США ведут переговоры с партнерами в Европе, Персидском заливе и арабском мире. Американская сторона подталкивает их к тому, чтобы они активизировались и сделали больше для возобновления судоходства в Ормузском проливе.

«Активизироваться необходимо прежде всего нашим союзникам по НАТО», — подчеркнула Левитт.

12 марта министр финансов США Скотт Бессенд заявил, что власти страны рассматривают возможность создания международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

Позднее появилась информация о том, что некоторые государства намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. Речь идет о державах, пострадавших от попыток Ирана закрыть стратегический коридор, уточнили в Вашингтоне.

Иран после атаки со стороны США и Израиля объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, представляющего собой один из ключевых нефтяных маршрутов мира. Запрет коснулся всех судов, включая танкеры и коммерческие корабли.

