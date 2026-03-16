Новая номинация, победа «Битвы за битвой» и шутки над Шаламе: главные итоги «Оскара»

Режиссер Пол Томас Андерсон и актеры празднуют получение премии «Оскар» за лучший фильм «Битва за битвой» во время церемонии вручения 98-й премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года

Триллер Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» признали лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии — об этом и других итогах «Оскара-2026» кратко рассказывает «Газета.Ru».

В голливудском театре «Долби» в ночь на 16 марта по московскому времени вручили награды 98-й премии «Оскар». Главный приз достался триллеру Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» , а сам кинематографист, ранее стабильно дальше номинаций не заходивший, получил еще и личные награды — за режиссеру и адаптированный сценарий. Среди прочего фильм был отмечен за работу кастинг-менеджеров — в новой, только-только появившейся категории.

Статуэтка в номинации «Лучшая мужская роль» ушла Майклу Б. Джордану, который воплотил сразу двух персонажей в хорроре «Грешники», — надо сказать, достаточно неожиданно, так как многие считали фаворитом Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Последнего, впрочем, без внимания тоже не оставили — ведущий церемонии Конан О'Брайен и другие участники регулярно подшучивали над артистом за его недавнюю скандальную реплику в адрес оперы и балета.

Актер Майкл Б. Джордан с премией «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники» во время 98-й церемонии вручения премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года Mario Anzuoni/Reuters

Лучшей актрисой была названа Джесси Бакли, сыгравшая в «Хамнете» Хлои Чжао. Призы за вторые планы присудили Шону Пенну («Битва за битвой»; для него этот «Оскар» оказался уже третьим в карьере) и Эми Мэдиган («Орудия»), которая установила рекорд по самому долгому временному промежутку между первой номинацией и первой статуэткой — признания Киноакадемии ей пришлось ждать 40 лет.

Актриса Джесси Бакли получает премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Хамнет» во время церемонии вручения 98-й премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года Mike Blake/REUTERS

Россиянин Константин Бронзит в очередной раз остался без приза — мультипликатор уже в третий раз оказался в шорт-листе премии, на сей раз за анимационную короткометражку «Три сестры», но вновь уступил, победителем стала «Девушка с жемчужными слезами». Зато в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» выиграла лента «Певцы», в основу которой легло одноименное произведение Ивана Тургенева.

«Грешники», исторический лидер по числу номинаций (16), забрали четыре статуэтки (больше только у «Битвы за битвой», шесть) — помимо Майкла Б. Джордана, награды удостоились Райан Куглер (за лучший оригинальный сценарий), а также Людвиг Йоранссон (за музыку) и Отем Дюральд Аркапоу (она стала первой женщиной когда-либо, получившей «Оскара» за операторскую работу).

Кинорежиссер Райан Куглер получает премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Грешники» во время 98-й церемонии вручения премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года Mike Blake/Reuters

Лучшим фильмом на иностранном языке Академия признала драму Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», а лучшим полнометражным мультфильмом — суперхит прошлого года «Кейпоп-охотницы на демонов». Последний также был отмечен за саундтрек — достойных соперников у вирусной песни Golden, которую вы точно слышали, попросту не было.

Приз в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» достался скандальной ленте «Господин Никто против Путина», рассказывающей (странным образом) об изменениях в российской школе после начала специальной военной операции. Получать статуэтку на сцену в числе прочих вышел бывший педагог из Челябинской области Павел Таланкин, собиравший материал для проекта.

Американский кинорежиссер Дэвид Боренштейн, российский учитель Павел Таланкин, кинопродюсеры Хелле Фабер и Альжбета Караскова с премией «Оскар» за лучший документальный фильм «Мистер Никто против Путина» во время церемонии вручения 98-й премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года Mario Anzuoni/Reuters

Другие победители премии одной строкой:

За выдающиеся заслуги в кинематографе — Дебби Аллен, Том Круз, Винн Томас;

Лучший документальный короткометражный фильм — «Все пустые комнаты»;

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»;

Лучший монтаж — «Битва за битвой»;

Лучший дизайн костюмов — «Франкенштейн»;

Лучший грим и прически — «Франкенштейн»;

Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн»;

Лучший звук — «Формула-1».