Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Новая номинация, победа «Битвы за битвой» и шутки над Шаламе: главные итоги «Оскара»

«Битва за битвой» получила главный приз «Оскара-2026»
Режиссер Пол Томас Андерсон и актеры празднуют получение премии «Оскар» за лучший фильм «Битва за битвой» во время церемонии вручения 98-й премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года
Mike Blake/Reuters

Триллер Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» признали лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии — об этом и других итогах «Оскара-2026» кратко рассказывает «Газета.Ru».

В голливудском театре «Долби» в ночь на 16 марта по московскому времени вручили награды 98-й премии «Оскар». Главный приз достался триллеру Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», а сам кинематографист, ранее стабильно дальше номинаций не заходивший, получил еще и личные награды — за режиссеру и адаптированный сценарий. Среди прочего фильм был отмечен за работу кастинг-менеджеров — в новой, только-только появившейся категории.

Статуэтка в номинации «Лучшая мужская роль» ушла Майклу Б. Джордану, который воплотил сразу двух персонажей в хорроре «Грешники», — надо сказать, достаточно неожиданно, так как многие считали фаворитом Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»). Последнего, впрочем, без внимания тоже не оставили — ведущий церемонии Конан О'Брайен и другие участники регулярно подшучивали над артистом за его недавнюю скандальную реплику в адрес оперы и балета.

Актер Майкл Б. Джордан с премией «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Грешники» во время 98-й церемонии вручения премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года
Mario Anzuoni/Reuters

Лучшей актрисой была названа Джесси Бакли, сыгравшая в «Хамнете» Хлои Чжао. Призы за вторые планы присудили Шону Пенну («Битва за битвой»; для него этот «Оскар» оказался уже третьим в карьере) и Эми Мэдиган («Орудия»), которая установила рекорд по самому долгому временному промежутку между первой номинацией и первой статуэткой — признания Киноакадемии ей пришлось ждать 40 лет.

Актриса Джесси Бакли получает премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Хамнет» во время церемонии вручения 98-й премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года
Mike Blake/REUTERS

Россиянин Константин Бронзит в очередной раз остался без приза — мультипликатор уже в третий раз оказался в шорт-листе премии, на сей раз за анимационную короткометражку «Три сестры», но вновь уступил, победителем стала «Девушка с жемчужными слезами». Зато в категории «Лучший игровой короткометражный фильм» выиграла лента «Певцы», в основу которой легло одноименное произведение Ивана Тургенева.

«Грешники», исторический лидер по числу номинаций (16), забрали четыре статуэтки (больше только у «Битвы за битвой», шесть) — помимо Майкла Б. Джордана, награды удостоились Райан Куглер (за лучший оригинальный сценарий), а также Людвиг Йоранссон (за музыку) и Отем Дюральд Аркапоу (она стала первой женщиной когда-либо, получившей «Оскара» за операторскую работу).

Кинорежиссер Райан Куглер получает премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий к фильму «Грешники» во время 98-й церемонии вручения премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года
Mike Blake/Reuters

Лучшим фильмом на иностранном языке Академия признала драму Йоакима Триера «Сентиментальная ценность», а лучшим полнометражным мультфильмом — суперхит прошлого года «Кейпоп-охотницы на демонов». Последний также был отмечен за саундтрек — достойных соперников у вирусной песни Golden, которую вы точно слышали, попросту не было.

Приз в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» достался скандальной ленте «Господин Никто против Путина», рассказывающей (странным образом) об изменениях в российской школе после начала специальной военной операции. Получать статуэтку на сцену в числе прочих вышел бывший педагог из Челябинской области Павел Таланкин, собиравший материал для проекта.

Американский кинорежиссер Дэвид Боренштейн, российский учитель Павел Таланкин, кинопродюсеры Хелле Фабер и Альжбета Караскова с премией «Оскар» за лучший документальный фильм «Мистер Никто против Путина» во время церемонии вручения 98-й премии в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года
Mario Anzuoni/Reuters

Другие победители премии одной строкой:

За выдающиеся заслуги в кинематографеДебби Аллен, Том Круз, Винн Томас;

Лучший документальный короткометражный фильм — «Все пустые комнаты»;

Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел»;

Лучший монтаж — «Битва за битвой»;

Лучший дизайн костюмов — «Франкенштейн»;

Лучший грим и прически — «Франкенштейн»;

Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн»;

Лучший звук — «Формула-1».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!