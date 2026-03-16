В Иране заявили, что 61 тыс. гражданских объектов повреждены в результате ударов США

В Иране заявили о повреждении 61 тыс. гражданских объектов при ударах США

Более 61 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране при ударах США и Израиля. Об этом заявила на брифинге официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани, передает ТАСС.

«61 182 гражданских объекта в стране получили повреждения. 18 180 жилым и коммерческим зданиям в Тегеране нанесен ущерб», — сказала Мохаджерани.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы мощным ударом поразили все военные объекты на иранском острове Харк. По словам президента, он решил оставить невредимой нефтяную инфраструктуру на острове, однако в случае принятия Ираном решений, препятствующих свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, это решение будет пересмотрено.

Комментируя это, в КСИР заявили, что объекты нефтяной инфраструктуры при ударах США не получили повреждений.

До этого сообщалось, что российский президент Владимир Путин предложил Трампу вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, но американский лидер отказался.

Ранее Трамп заявил, что операция против Ирана будет продолжаться столько, сколько нужно.