В Госдуме рассказали, как можно сэкономить на коммуналке при отъезде

При длительном отсутствии в квартире, например летом, иногда можно сделать перерасчет за водоснабжение, электричество и вывоз мусора. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Переезд на дачу на лето — это не только возможность отдохнуть от городской суеты, но и реальный шанс оптимизировать семейный бюджет. Начну с самого важного вопроса, который волнует всех: можно ли не платить за коммунальные услуги в городской квартире, если вы все лето живете на даче. Здесь закон на вашей стороне, но с определенными оговорками. Неиспользование жилого помещения не освобождает от оплаты полностью, но вы вправе требовать перерасчета за период временного отсутствия. Главное условие: ваше отсутствие должно составлять более пяти полных календарных дней подряд, не считая дня отъезда и возвращения. Перерасчет возможен только в том случае, если ваша квартира не оборудована индивидуальными приборами учета, либо такие приборы невозможно установить по техническим причинам, что подтверждено соответствующим актом. Если счетчики есть, вы просто платите по их фактическим показателям — в идеале они должны быть нулевыми или минимальными», — пояснил Чаплин.

Он обратил внимание, что перерасчет касается не всех услуг. Снизить плату возможно за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газ и электроснабжение, а также за вывоз мусора. А вот за отопление, капитальный ремонт и содержание жилья придется платить в полном объеме независимо от того, живете вы в квартире или нет. Плата за общедомовые нужды тоже перерасчету не подлежит.

«Чтобы получить перерасчет, нужно подать письменное заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Сделать это можно до отъезда, во время него или не позднее 30 дней после возвращения. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие. Это могут быть проездные билеты, счета за проживание в гостинице, справка от председателя садоводческого товарищества, временная регистрация на даче или командировочное удостоверение. Если вы уезжаете на срок более 90 дней, желательно оформить временную регистрацию по месту пребывания на даче — это существенно упростит процедуру перерасчета», — добавил Чаплин.



