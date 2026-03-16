Прокуратура готова приостановить дело в отношении блогера Лерчек

Прокуратура согласилась приостановить судебное разбирательство в отношении блогера Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) из-за ее болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы просим выделить дело в отношении Валерии Чекалиной и приостановить его производство, а в отношении Чекалина Артема продолжить рассмотрение», — заявила прокурор.

До этого адвокаты блогера Лерчек и бывший муж Артем Чекалин попросили отменить домашний арест для нее. Бывший муж уверен, что отмена домашнего ареста нужна ради общения экс-супруги с детьми и ее успешного лечения.

В свою очередь, адвокаты подтвердили, что текущая мера пресечения мешает Валерии передвигаться между лечебными заведениями, а также видеться с детьми. Состояние Чекалиной, сказал один из ее защитников, близко к безнадежному, а текущая мера пресечения лишает детей права на общение с матерью.

Защита назвала негуманным лишение детей возможности видеться с матерью, «особенно учитывая, что никто не знает, сколько ей осталось жить».

Ранее у больной раком желудка Лерчек нашли новую опухоль.