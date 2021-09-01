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Ученые назвали один из «ночных» симптомов рака крови

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Исследователи из британской благотворительной организации Blood Cancer UK назвали повышенное потоотделение во время сна одним из признаков рака крови. Об этом сообщает Express.

В публикации отмечается, что если постоянная сильная ночная потливость вынуждает вас сменить одежду, то это является первым признаком того, что следует обратиться за медицинской помощью.

Исследователи провели опрос среди двух тысяч пациентов с лейкемией. Из них 31% указал, что для них ночная потливость является одним из симптомов, который был выявлен перед постановкой диагноза.

Издание уточняет, что повышенное потоотделение при онкологическом заболевании является попыткой организма бороться с болезнью.

Ранее ученые Род-Айлендского университета в США заявили о том, что воздух, которыми люди дышат дома, в школах и на работе, может быть загрязнен вредными химическими веществами.

В ходе исследований ученые проанализировали воздух в нескольких комнатах детского сада, одного дома, кладовой магазина одежды в Калифорнии, двух магазинов ковров, двух лабораториях, пяти офисах, одной классной комнаты, одного складского помещения и лифта в Университете штата Род-Айленд.

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