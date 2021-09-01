В Москве за лето не зафиксировали природных пожаров

В Москве этим летом не выявили ни одного природного пожара, число возгораний сухой травы сократилось на 50%, сравнивая с 2020-м годом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заммэра города Петра Бирюкова.

«Благодаря заранее принятым профилактическим мерам на территории Москвы в этом году, как и в прошлом, не допущено природных пожаров, количество возгораний сухой травы сократилось на 50% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что в период с мая по август потушили 130 загораний травы. Такой показатель составил только 6% от общего числа пожаров.

Бирюков отметил, что локализовать и потушить пожары удавалось благодаря экстренным службам, оперативно приезжавшим на место.

«В марте и апреле провели опашку всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее протяженность составила около 1,5 тыс. км», — рассказал он.

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды ведут постоянный мониторинг пожароопасной обстановки на охраняемых природных территориях, обратил внимание заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о правилах разведения костров.