Студентка из США поделилась самыми удивительными особенностями жизни в Британии

Американка Скарлетт Аттари, родом из Луисвилла в Кентукки, изучающая историю в Университете Эдинбурга, поделилась со своими подписчиками в TikTok самыми необычными для американцев особенностям жизни в Британии. Об этом сообщили в Daily Mail.

В первую очередь, девушку удивило то, насколько часто британские врачи выписывают обезболивающие.

«То, как люди относятся к обезболивающим здесь совершенно отличается от того, как люди относятся к обезболивающим в Америке. При любом заболевании тебе советуют принять парацетамол или ибупрофен», — сообщила она.

Помимо этого, Скарлетт рассказала в одном из видео, что для американцев непривычно измерять температуру в градусах Цельсия и привыкать к специфическому разъему для розеток.

Что касается именно студенческой жизни, девушка отметила, что университетская спортивная культура как в Британии, так и во всей Европе не очень развита, а также то, что британские студенты никогда не снимают жилье совместно во время обучения. Но больше всего ее «просто шокировало, что британцы добавляют сладкую кукурузу в пиццу».

Видео девушки набрало 2,2 млн лайков.

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