В Австралии хотят выделить деньги на защиту школьников от экоактивистов

Члены парламента от правящей коалиции Либеральной и Национальной партий Австралии предложили премьер-министру Скотту Моррисону рассмотреть законопроект о дополнительном финансировании психологической поддержки в школах в связи с предполагаемым негативным влиянием энвайроменталистов. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно законопроекту, более чем 3000 школам выделят порядка $20 тыс. на каждую для оплаты труда школьных психологов и консультантов, которые должны будут, в том числе, бороться с тревожными настроениями у молодого населения страны, страдающего психически из-за «паникеров» климатического активизма.

Один из инициаторов идеи, Эндрю Уоллес сравнил нынешние настроения в школах со страхом ядерной войны у детей во время Холодной войны. В пояснительной записке он сообщил, что опасения ядерного удара тогда, в целом, негативно отразились на психологическом здоровье населения.

Некоторые члены правительства уже одобрили идею.

«Лично я, как заместитель министра, полагаю, что алармистская риторика вокруг изменения климата негативно влияет на ментальное здоровье детей и подростков», — заявил Люк Ховарт, член парламента от Либеральной партии и помощник министра по социальной защите населения.

Ранее сообщалось, что жители Новой Зеландии возмутились критикой в отношении их экономики со стороны Греты Тунберг.