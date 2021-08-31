Британского ведущего раскритиковали за продажу символики Третьего рейха на аукционе

Британского аукциониста, эксперта и ведущего раскритиковали за то, что на его аукционе Wessex Auction Rooms были выставлены предметы эпохи Третьего рейха — военное знамя и надомный баннер со свастикой, пишет Daily Mail.

Уикс — директор, оценщик и каталогизатор Wessex Auction Rooms. Он ведет свое собственное еженедельное радио-шоу на BBC в Уилтшире — Bargain Hunt («Охотники аукционов»).

Сообщается, что торги состоялись в конце прошлой недели. Знамя было выставлено за £2000, а свастика — за £300.

«Мы знаем, что основным рынком сбыта этих мерзких символов являются праворадикальные головорезы, которые хотят напасть на эту страну и тех, кто в ней живет», — заявил Сэм Армстронг из аналитического центра по борьбе с терроризмом.

Совет депутатов британских евреев назвал факт продажи «огорчительным, тревожным и крайне неуважительным».

Сообщается, что Уикс снял с аукциона памятные нацистские вещи после того, как с ним связались журналисты Daily Mail.

Продажа предметов с нацисткой символикой запрещена законом в ряде стран Европы. Великобритания не входит в их число.

Ранее австрийского военного приговорили к тюремному сроку за татуировку со свастикой на тестикулах.