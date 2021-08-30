Минский суд опроверг вызов Дудя в связи с делом Тимы Белорусских

Суд Ленинского района Минска опроверг вызов российского видеоблогера Юрия Дудя в связи с делом Тимы Белорусских, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суде Ленинского района Минска гражданского дела с участием Тимофея Морозова и Юрия Дудя не имеется, в связи с чем предоставить какую-либо информацию не представляется возможным», — указано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российского видеоблогера Юрия Дудя вызвали в суд из-за интервью с музыкантом Тимой Белорусских.

В интервью Дудю исполнитель рассказал, что ушел с Kaufman Label из-за жестких условий контракта и ряда разногласий с продюсером. По словам Тимы, он получал лишь 25% прибыли, не мог говорить о собственной дочери и выпускать песни, которые сам хотел.

Kaufman владеют супруги Розниченко — им слова Тимы Белорусских пришлись не по душе. Лейбл якобы подал в суд на Белорусских и Дудя. Дело рассматривает Ленинский суд Минска.