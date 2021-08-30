Заключенный сбежал из московского СИЗО №4 «Медведь», однако сотрудники ФСИН сумели задержать беглеца уже спустя полдня, сообщает сайт mk.ru.

Неудавшегося беглеца зовут Александр, ему 50 лет, в СИЗО он работал в отряде хозяйственной обслуги. Его пропажу сотрудники СИЗО обнаружили утром в понедельник, 30 августа, при проведении утренней проверки.

Александра поймали к обеду, однако обстоятельства попытки побега и его поимки ФСИН пока не раскрывает. Известно, что в соучастии совершения побега были обвинены сокамерники Александра, которые заявили в свое оправдание, что спали в момент побега.

Сам неудавшийся беглец находится в СИЗО, будучи под следствием, и не являясь осужденным.

Ранее был задержан третий осужденный, бежавший из психдиспансера.

Сбежавшие семеро мужчин находились на принудительном лечении по решению суда в республиканском психоневрологическом диспансере в поселке Новая Брянь. Они устроили погром в отделении, взломали дверь и скрылись в неизвестном направлении. Всего в отделении находились около 60 пациентов. По данным СМИ, беглецы страдают от шизофрении, расстройства личности и умственной отсталости.