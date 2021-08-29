Полиция Москвы составила протокол на агрессивно выяснявших отношения мигрантов

Сотрудники московской полиции составили протокол на 169 приезжих, задержанных ранее на Бабаевской улице столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В ведомстве рассказали, что накануне в полицию поступило сообщение о том, что группа молодых людей собралась на улице, агрессивно себя вела и выясняла отношения на повышенных тонах. Когда на место прибыли правоохранители, они попытались скрыться в одном из общежитий. Однако их удалось выявить и доставить в отделы МВД.

«В отношении 169 доставленных граждан составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство)», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Москве произошла массовая драка с участием мигрантов — были задержаны граждане Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана. О пострадавших не сообщалось.

За последний месяц из Москвы депортировали свыше 200 трудовых мигрантов, причастных к правонарушениям, в том числе к участию в массовых драках. Об увеличении количества преступлений, которые совершают мигранты, с начала года свидетельствуют статистические материалы МВД. Как говорилось в сводках от марта, за два первых месяца 2021-го показатель преступности со стороны иностранцев и лиц без гражданства выросло почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В начале августа данные официальной статистики Генпрокуратуры России также подтвердили тенденцию, показав, что, по сравнению с первым полугодием прошлого года, преступность среди мигрантов за этот период выросла на 4,8%. Причем большая часть преступлений — примерно каждое третье, — совершенных мигрантами в первое полугодие 2021-го, пришлась на Москву и Московскую область.