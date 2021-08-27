Кафе загорелось на центральной набережной в Сочи

Кафе «Южная ночь» загорелось на Приморской набережной в Сочи. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что огонь распространился на несколько строений, находящихся на территории заведения.

Как рассказал источник в экстренных службах, причиной пожара в кафе могло стать неосторожное обращение с огнем, однако не исключаются и другие версии.

По его словам, речь может идти о непотушенной сигарете или упавших углях кальяна.

На месте ЧП работают пожарные.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что возгорание локализовано на площади 500 кв. м. В тушении принимают участие 16 человек и четыре единицы спецтехники.

Ранее мужчина сжег кафе в Санкт-Петербурге из-за конфликта с официантами.