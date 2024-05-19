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ВСУ атаковали аэродром в Краснодарском крае

Baza: ВСУ совершили атаку на аэродром в Краснодарском крае при помощи БПЛА

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произвели атаку на аэродром в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Беспилотники ВСУ попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края», — следует из сообщения.

По данным источника, объект в станице был атакован пятью БПЛА.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали гражданские объекты Краснодарского края беспилотниками, однако армия России подавила не менее 10 дронов, один из которых упал на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянск-на-Кубани. В результате атаки никто не пострадал, в Славянском районе разрушений и возгораний не зафиксировано.

Однако в Кущевском районе из-за падения украинского беспилотника произошел небольшой пожар, который не угрожает ближайшим населенным пунктам. Сейчас спасатели тушат огонь. Никто не пострадал, разрушений нет, отметили в оперштабе.

В ночь на 19 мая ВСУ атаковали дроном-камикадзе храм Сергия Радонежского в селе Малое Городище Новооскольского городского округа, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате падения беспилотника с последующей детонацией произошло возгорание крыши храма, который является памятником архитектуры.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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