На Сахалине пожар охватил более 40 дачных домов

Пожар охватил более 40 дачных домов и хозяйственных построек в селе Восток на острове Сахалин. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на МЧС России.

«Информация о возгорании семи дачных домов и 36 хозяйственных построек в населенном пункте Восток Поронайского района поступила пожарным ночью 19 мая», — сообщил агентству представитель ведомства.

По его данным, в 6.21 (22.21 мск субботы) сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 2 100 квадратных метров. Спустя три часа огонь был полностью потушен.

В ночь на 19 мая пожарные ликвидировали открытое горение в цехе с полиэтиленом в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным ведомства, вечером 18 мая на Автобусной улице произошел пожар в цеху, где хранился полиэтилен. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров, а в здании обрушилась кровля.

В субботу в Пермском крае произошел пожар на площади более 1100 квадратных метров на ферме в деревне Федотово. Сотрудники МЧС эвакуировали 170 коров. Возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.