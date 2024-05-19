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Тульские десантники уничтожили пехоту ВСУ в зоне СВО

Тульские десантники уничтожили из «Града» пехоту ВСУ на Северском направлении

Тульские десантники уничтожили из реактивной системы «Град» военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» тульского гвардейского соединения ВДВ из состава «Южной» группировки войск при выполнении огневых задач на Северском направлении уничтожили группу пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, операторы беспилотников провели воздушную разведку и выявили места скопления пехоты противника, после чего передали координаты тульским десантникам. После этого артиллеристы обстреляли украинских военных осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными ракетами из «Града».

До этого штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали неуправляемыми авиационными ракетами замаскированную технику и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Ранее ВСУ ударили авиабомбами по занятой бойцами ВС РФ больнице в Волчанске.

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Операция на Украине
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