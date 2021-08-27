Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
У нового Dacia Duster автомат заменили роботом 12:56
Норвежский суд рассмотрит прошение Брейвика о досрочном освобождении 12:51
Тимановская оценила сумму, вырученную с продажи своей медали 12:47
Каждое восьмое ДТП в Москве устроили пьяные водители каршеринга 12:43
Число жертв теракта в аэропорту Кабула возросло до 110 12:42
Роналду покинул тренировочную базу «Ювентуса» и попрощался... 12:35
Стало известно о состоянии госпитализированного Берлускони 12:35
Тим Кук продал подаренные ему акции Apple 12:30
Празднование 30-летия независимости Молдавии перенесли из-за опоздания Зеленского 12:27
Шойгу: против России ведется «глубокая работа» по вмешательству извне 12:27

Девять авиакомпаний России откроют рейсы на курорты Египта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Девять российских авиакомпаний начнут совершать регулярные рейсы из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

На курорты начнут летать «Аэрофлот», S7, «Россия», «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, «Икар», Red Wings, и «Ямал».

«Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличивается количество рейсов, с 5 до 15 рейсов в неделю», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, перевозчикам потребуется около недели на запуск новых рейсов. За это время им нужно будет сформировать график полетов и начать продажи билетов.

Ранее посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что число рейсов из России в египетские города Хургада и Шарм-эль-Шейх с 27 августа увеличится до 60 в неделю.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Уйти от минимальных зарплат. В Госдуме предложили отказаться от МРОТ
Депутат Арефьев считает избыточным показатель минимального размера оплаты труда
Поклонская перейдет на работу в Африку
РБК: Наталья Поклонская может стать послом РФ в Кабо-Верде
«Мы прошли через ад»: выпускники — о поступлении в вузы летом 2021 года
Абитуриенты недовольны новой системой поступления
Лукашенко удивился, что в Белоруссии начали выпускать коньяк
Глава Минобрнауки предложил ужесточить требования к проведению олимпиад
Полицейские, оборонявшие Капитолий, подали на Трампа в суд
Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины
Новости и материалы
У нового Dacia Duster автомат заменили роботом
Норвежский суд рассмотрит прошение Брейвика о досрочном освобождении
Тимановская оценила сумму, вырученную с продажи своей медали
Каждое восьмое ДТП в Москве устроили пьяные водители каршеринга
Число жертв теракта в аэропорту Кабула возросло до 110
Роналду покинул тренировочную базу «Ювентуса» и попрощался с одноклубниками
Стало известно о состоянии госпитализированного Берлускони
Тим Кук продал подаренные ему акции Apple
Празднование 30-летия независимости Молдавии перенесли из-за опоздания Зеленского
Шойгу: против России ведется «глубокая работа» по вмешательству извне
Гладилин — о запрете Жиркову появляться на базе сборной: нет здесь никакого ущемления
Экономист предупредил о риске низких зарплат в случае отмены МРОТ
Более 20 мигрантов задержали за драку в столичном хостеле
Силы Пакистана открыли огонь на границе по афганским беженцам
Число погибших при взрыве в Казахстане выросло до девяти
«Талибан*» заявил о запрете музыки на территории Афганистана
Сильвио Берлускони госпитализировали в Милане
Маску из-за коронавируса не хватает кислорода для запуска ракет
Все новости
«Не зависеть от России»: США отказались от двигателей РД-180
США прекратили покупку в России ракетных двигателей
«Найти террористов, сразиться с ними и убить их»
При теракте в Кабуле погибли более 100 человек, пострадавших — более 1,3 тыс.
Россиянка не оставила британкам шансов и взяла второе золото Токио. LIVE
Шабалина выиграла заплыв на 200 м вольным стилем на Паралимпиаде-2020
«Тепейоллотль уничтожит наш мир»: что писали ацтеки о землетрясениях
Найдены первые записи ацтеков о пережитых землетрясениях
Пять человек погибли при ликвидации пожара на военном складе в Казахстане
Глава минобороны Казахстана готов уйти в отставку из-за взрывов на складах
Атака ИГ* в Афганистане: США потеряли 12 военных
Хроника взрывов у аэропорта в Кабуле
«Девочка-скандал»: Земфире — 45
«Хотел бы вернуться в тот день, когда я ребенком потерялся на стадионе»
Интервью Хью Джекмана, Ребекки Фергюсон и Тэндиве Ньютон
Схожие приметы: в Тюмени более 20 лет остаются нераскрытыми пропажи детей
Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признал вину
Пальто подороже: как обстановка в Афганистане влияет на моду
Приход к власти «Талибана*»* нанес урон мировой индустрии моды
Надзор за алкометрами ГИБДД уходит в частные руки
Эксперты опасаются злоупотреблений в связи с изменением порядка проверки водителей на трезвость
«Цифровой кочевник»: как в Европе стимулируют трудовую миграцию
Европа открывает визы для новых специалистов, готовых вдохнуть жизнь в глубинку
«Хотят отомстить за поражение»: почему православие стало главной политической темой в Черногории
Сторонники президента Мило Джукановича выступают против интронации епископа Сербской православной церкви
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях