Девять авиакомпаний России откроют рейсы на курорты Египта

Девять российских авиакомпаний начнут совершать регулярные рейсы из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

На курорты начнут летать «Аэрофлот», S7, «Россия», «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, «Икар», Red Wings, и «Ямал».

«Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличивается количество рейсов, с 5 до 15 рейсов в неделю», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний, перевозчикам потребуется около недели на запуск новых рейсов. За это время им нужно будет сформировать график полетов и начать продажи билетов.

Ранее посол Египта в России Ихаб Наср заявил, что число рейсов из России в египетские города Хургада и Шарм-эль-Шейх с 27 августа увеличится до 60 в неделю.