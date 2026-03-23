Рабочего раздавило металлическим прессом на предприятии в Татарстане

СК Татарстана: возбуждено дело после происшествия с прессом на заводе

В Татарстане сотрудника завода раздавило металлическим прессом. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

Все произошло 21 марта.

«В результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности при производстве иных работ по перемещению металлических стержней, в помещении прессового комплекса, произошло сдавление специалиста организации между металлическими стержнями», — сказано в сообщении.

Дело завели по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при производстве иных работ). Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

12 марта пять человек пострадали в результате пожара на территории АО «Каменский стекольный завод» в Ростовской области. ЧП произошло 11 марта на предприятии в городе Каменск-Шахтинский. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Ранее в Южной Корее в результате пожара на заводе пострадали полсотни человек.