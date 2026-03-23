Иран получил от посредников послания по поводу переговоров с США

Багаи: Иран не вел с США переговоры, но получил от посредников послания

Иран не вел переговоры с Соединенными Штатами, однако получил от посредников послания американской стороны по этому поводу. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи агентству IRNA.

«У нас не было переговоров с США. В течение последних нескольких дней поступили послания от ряда дружественных стран по поводу требований США о переговорах, направленных на окончание войны, на которые был дан ответ в соответствии с принципиальной позицией страны», — сказал он.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что у Тегерана есть несколько сюрпризов для США, поэтому американскому президенту Дональду Трампу стоит «смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть».

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, поэтому он принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что поступает множество противоречивых заявлений о переговорах по Ирану. По его словам, Кремль следит за развитием событий и желает скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.



Ранее Иран счел решение США отложить удары попыткой сбить цены на энергоносители.