В Москве арестовали 19-летнего курьера, принявшего от футболиста деньги из квартиры бизнесвумен

В Москве арестовали курьера, которому футболист Даниил Секач передал украденные деньги из квартиры предпринимательницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«19-летнего Никиту задержали в ночь с 19-го на 20 марта. Он родом из Саранска, учился на втором курсе РГСУ, перебивался временными заработками в свободное от учебы время. На заседание пришли мама и сестра Никиты. У его отца на фоне стресса развился некроз», — говорится в посте.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и расправились с ее матерью в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений — женщина не выжила. Как указывалось в СМИ, футболист, не ожидавший возвращения женщины, сначала избил ее, а потом нанес два удара ножом в бедро.

Ранее сообщалось о том, что Секачу грозит до 20 лет тюрьмы.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
