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На море — хоть завтра. Рейсы на курорты Египта разрешили из 41 города России

Росавиация согласовала полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

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Максим Григорьев/ТАСС
Росавиация согласовала рейсы на курорты Египта из 41 города России. Авиакомпании могут начать полеты уже завтра, 27 августа. Вылеты из Москвы будут осуществлять «Аэрофлот», S7 и «Россия». Для туристов также доступны рейсы, в частности, из Санкт-Петербурга, Владивостока, Махачкалы, Петропавловска-Камчатского, Астрахани, Барнаула и других городов. При этом туроператоры, ожидавшие «открытия» Египта почти шесть лет, разочарованы решением авиационных властей. Почему — в материале «Газеты.Ru».

Росавиация распределила квоты авиакомпаниям на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Вылеты на египетские курорты будут осуществляться из 41 города России. Решение было принято на совещании 26 августа, сообщил в четверг сайт Profi.Travel.

По данным издания, полеты могут начаться уже 27 августа, а распределение произвели на основании числа регулярных рейсов по России летом 2019 года.

Кто полетит

Больше всего разрешений получили партнеры Pegas Touristik. У Nordwind есть квота на 18 рейсов в Шарм-эль-Шейх и 21 — в Хургаду. Pegas Fly будет выполнять по одному рейсу в неделю в каждый аэропорт. У перевозчика туроператора ANEX Tour, Azur Air, — семь рейсов в Шарм-эль-Шейх и три в Хургаду.

Партнер «Библио-Глобуса», авиакомпания «Россия», получила разрешение на девять рейсов в оба аэропорта. «Уральским авиалиниям» достались один рейс в Шарм-эль-Шейх и два в Хургаду, S7 и «Ямалу» — по два рейса в каждый аэропорт.

Откуда полетит

Вылеты из Москвы будут осуществлять «Аэрофлот» (по семь рейсов в оба аэропорта), S7 (один в Шарм-эль-Шейх и два в Хургаду) и «Россия» (два в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду).

В туроператоре ANEX Tour сообщили подробности своей полетной программы: на оба курорта их самолеты будут летать из Владивостока, Махачкалы и Петропавловска-Камчатского, только в Шарм-эль-Шейх — из Астрахани, Барнаула, Томска и Жуковского.

«Уральские авиалинии» будут еженедельно возить туристов в Египет из Санкт-Петербурга, передает в свою очередь TourDom.ru.

Туроператоры разочарованы

По данным его источников, некоторые участники совещания были крайне разочарованы решением Росавиации.

«Не помогла даже гласность, к которой стремились организаторы совещания. В итоге без перевозки в Египет осталась авиакомпания Royal Flight, на которой базирует программы Coral Travel. Объем рейсов наверняка будет недостаточен «Уральским авиалиниям», с которым активно партнерствуют TUI Россия и TEZ TOUR. Диапазон выбора рейсов на курорты Египта будет слишком узким для компаний — заказчиков S7. Аэропорты вылета под египетские программы AZUR Air также не представляют особого интереса для туроператора ANEX Tour — в основном это небольшие города, в которых неизбежны трудности с заполнением рейсов», — пояснил собеседник издания.

«Сейчас, в условиях крайне ограниченного объема перевозки, туры в Египет с вылетом в сентябре стоят от 80-85 тысяч рублей на двоих в отель 4* с питанием all inclusive. И это только из Москвы, откуда есть прямые рейсы на курорты. Из регионов к этой цене добавляется еще стоимость перелета в столицу. Можно ожидать, что с увеличением количества рейсов тарифы несколько снизятся — особенно заметным это падение будет для регионов, из которых откроется прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Новые цены на турпакеты можно ожидать ближе к началу сентября, когда туроператоры сформируют продукт. Однако существенного удешевления туров не произойдет, пока на направлении не разрешат чартерные рейсы. По данным нашего источника, это может произойти уже в сентябре», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор Profi.Travel Артем Чумак.

Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх с 9 августа. Прямые рейсы были остановлены в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Тогда в авиакатастрофе погибли 224 человека.

Пандемия испортила отпуск

22% россиян сообщили, что пандемия коронавируса повлияла на их отпускные планы. Наиболее популярные ответы этой доли респондентов привел Фонд «Общественное мнение»: «не полетели за границу», «Крым, Анапа, Краснодар, Новороссийск — не проедешь: нужна прививка, а я не хочу ставить, я здоров», «страх заразиться и болеть», «тяжелое материальное положение».

В то же время 36% участников опроса планы на отпуск из-за эпидемии не меняли.

Россияне, которые побывали в отпуске (таких 20%), как правило, проводили его дома. Те, у кого отпуск еще не израсходован (26%), тоже по большей части останутся дома. На даче отдыхали или отдохнут 7% россиян, в других местах в пределах страны — 14%, следует из исследования.

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