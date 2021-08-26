На море — хоть завтра. Рейсы на курорты Египта разрешили из 41 города России

Росавиация согласовала рейсы на курорты Египта из 41 города России. Авиакомпании могут начать полеты уже завтра, 27 августа. Вылеты из Москвы будут осуществлять «Аэрофлот», S7 и «Россия». Для туристов также доступны рейсы, в частности, из Санкт-Петербурга, Владивостока, Махачкалы, Петропавловска-Камчатского, Астрахани, Барнаула и других городов. При этом туроператоры, ожидавшие «открытия» Египта почти шесть лет, разочарованы решением авиационных властей. Почему — в материале «Газеты.Ru».

Росавиация распределила квоты авиакомпаниям на регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Вылеты на египетские курорты будут осуществляться из 41 города России. Решение было принято на совещании 26 августа, сообщил в четверг сайт Profi.Travel.

По данным издания, полеты могут начаться уже 27 августа, а распределение произвели на основании числа регулярных рейсов по России летом 2019 года.

Кто полетит

Больше всего разрешений получили партнеры Pegas Touristik. У Nordwind есть квота на 18 рейсов в Шарм-эль-Шейх и 21 — в Хургаду. Pegas Fly будет выполнять по одному рейсу в неделю в каждый аэропорт. У перевозчика туроператора ANEX Tour, Azur Air, — семь рейсов в Шарм-эль-Шейх и три в Хургаду.

Партнер «Библио-Глобуса», авиакомпания «Россия», получила разрешение на девять рейсов в оба аэропорта. «Уральским авиалиниям» достались один рейс в Шарм-эль-Шейх и два в Хургаду, S7 и «Ямалу» — по два рейса в каждый аэропорт.

Откуда полетит

Вылеты из Москвы будут осуществлять «Аэрофлот» (по семь рейсов в оба аэропорта), S7 (один в Шарм-эль-Шейх и два в Хургаду) и «Россия» (два в Шарм-эль-Шейх и один в Хургаду).

В туроператоре ANEX Tour сообщили подробности своей полетной программы: на оба курорта их самолеты будут летать из Владивостока, Махачкалы и Петропавловска-Камчатского, только в Шарм-эль-Шейх — из Астрахани, Барнаула, Томска и Жуковского.

«Уральские авиалинии» будут еженедельно возить туристов в Египет из Санкт-Петербурга, передает в свою очередь TourDom.ru.

Туроператоры разочарованы

По данным его источников, некоторые участники совещания были крайне разочарованы решением Росавиации.

«Не помогла даже гласность, к которой стремились организаторы совещания. В итоге без перевозки в Египет осталась авиакомпания Royal Flight, на которой базирует программы Coral Travel. Объем рейсов наверняка будет недостаточен «Уральским авиалиниям», с которым активно партнерствуют TUI Россия и TEZ TOUR. Диапазон выбора рейсов на курорты Египта будет слишком узким для компаний — заказчиков S7. Аэропорты вылета под египетские программы AZUR Air также не представляют особого интереса для туроператора ANEX Tour — в основном это небольшие города, в которых неизбежны трудности с заполнением рейсов», — пояснил собеседник издания.

«Сейчас, в условиях крайне ограниченного объема перевозки, туры в Египет с вылетом в сентябре стоят от 80-85 тысяч рублей на двоих в отель 4* с питанием all inclusive. И это только из Москвы, откуда есть прямые рейсы на курорты. Из регионов к этой цене добавляется еще стоимость перелета в столицу. Можно ожидать, что с увеличением количества рейсов тарифы несколько снизятся — особенно заметным это падение будет для регионов, из которых откроется прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом. Новые цены на турпакеты можно ожидать ближе к началу сентября, когда туроператоры сформируют продукт. Однако существенного удешевления туров не произойдет, пока на направлении не разрешат чартерные рейсы. По данным нашего источника, это может произойти уже в сентябре», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор Profi.Travel Артем Чумак.

Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх с 9 августа. Прямые рейсы были остановлены в 2015 году после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Тогда в авиакатастрофе погибли 224 человека.

Пандемия испортила отпуск

22% россиян сообщили, что пандемия коронавируса повлияла на их отпускные планы. Наиболее популярные ответы этой доли респондентов привел Фонд «Общественное мнение»: «не полетели за границу», «Крым, Анапа, Краснодар, Новороссийск — не проедешь: нужна прививка, а я не хочу ставить, я здоров», «страх заразиться и болеть», «тяжелое материальное положение».

В то же время 36% участников опроса планы на отпуск из-за эпидемии не меняли.

Россияне, которые побывали в отпуске (таких 20%), как правило, проводили его дома. Те, у кого отпуск еще не израсходован (26%), тоже по большей части останутся дома. На даче отдыхали или отдохнут 7% россиян, в других местах в пределах страны — 14%, следует из исследования.