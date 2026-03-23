Мужчину оказался в больнице, оказавшись между дерущихся коров

В Гонконге 67-летний мужчина получил травмы после того, как оказался между дерущимися коровами, пишет South China Morning Post.

По данным полиции, мужчина заметил двух агрессивных животных около 7:30 утра. В какой-то момент он оказался слишком близко к месту схватки и, по его словам, «попал под раздачу» — одна из коров сбила его с ног. В результате он получил травмы пальцев рук и коленей. Пострадавшего доставили в больницу.

По сообщениям местных СМИ, это уже второй подобный случай за неделю. Ранее на шоссе Юэн Лонг автомобиль сбил буйвола — животное получило тяжелые травмы и впоследствии было усыплено.

Кроме того, на прошлой неделе в жилом районе Вонг Тай Син были ликвидированы восемь диких кабанов после того, как они забрели в городскую застройку.

На фоне участившихся инцидентов зоозащитники призывают власти принять меры для снижения конфликтов между людьми и дикой природой. В частности, предлагается создание специальных переходов для животных и более тщательное градостроительное планирование.

По их словам, активное развитие инфраструктуры, включая проект Северного мегаполиса, приводит к сокращению естественных мест обитания животных, что увеличивает риск подобных происшествий.

Ранее в США две лани сцепились в боксерском поединке за еду.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!