Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Путин запретил выдворять воевавших в составе ВС России иностранцев

Юрий Войткевич/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение запрета на административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан, проходящих службу в Вооруженных силах России. Документ опубликован на интернет-портале правовых актов.

Закон предусматривает неприменение такого вида наказания, как административное выдворение за пределы территории РФ, в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту и участвуют в боевых действиях в составе вооруженных сил или воинских формирований.

В случае, если при назначении административного наказания санкцией предусматривается административное выдворение, будет назначаться штраф или обязательные работы.

Кроме того, при назначении наказания за нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях таким лицам могут назначить запрет на посещение мест проведения соревнований на срок от 1 года до семи лет.

До этого Совфед запретил выдворять воевавших в составе ВС России иностранцев.

Ранее Володин анонсировал новые меры по выводу мигрантов из тени.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!