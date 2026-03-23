Путин запретил выдворять воевавших в составе ВС России иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение запрета на административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан, проходящих службу в Вооруженных силах России. Документ опубликован на интернет-портале правовых актов.

Закон предусматривает неприменение такого вида наказания, как административное выдворение за пределы территории РФ, в отношении иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту и участвуют в боевых действиях в составе вооруженных сил или воинских формирований.

В случае, если при назначении административного наказания санкцией предусматривается административное выдворение, будет назначаться штраф или обязательные работы.

Кроме того, при назначении наказания за нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях таким лицам могут назначить запрет на посещение мест проведения соревнований на срок от 1 года до семи лет.

До этого Совфед запретил выдворять воевавших в составе ВС России иностранцев.

Ранее Володин анонсировал новые меры по выводу мигрантов из тени.