В Иране признали бессмысленными переговоры с США

Переговоры с США на тех условиях, которые существуют на сегодняшний день, бессмысленны. Об этом заявил в соцсети X представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрахим Резаи.

«Переговоры в нынешних условиях иррациональны. Противник понимает лишь язык силы и ракет», — написал он.

До этого агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что у Тегерана есть несколько сюрпризов для США, поэтому президенту Америки Дональду Трампу стоит «смотреть только на небо, биржевые котировки и цены на нефть».

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, поэтому он принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что поступает множество противоречивых заявлений о переговорах по Ирану. По его словам, Кремль следит за развитием событий и желает скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Иран счел решение США отложить удары попыткой сбить цены на энергоносители.

 
