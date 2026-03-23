Самолет ВВС Колумбии с более чем 100 военными на борту потерпел крушение

Caracol: самолет ВВС Колумбии с более чем 100 военными потерпел крушение

Самолет Hercules C-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии, на котором находилось более 100 военнослужащих, потерпел крушение на юге республики. Об этом рассказала радиостанция Caracol.

Глава минобороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в соцсети X подтвердил происшествие.

«С глубокой скорбью сообщаю, что самолет Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо (Путумайо) во время перевозки военнослужащих наших сил безопасности», — говорится в публикации.

Министр уточнил, что военные подразделения уже находятся на месте происшествия, однако подробности инцидента пока не установлены.

До этого транспортный самолет ВВС Алжира разбился после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы страны. Инцидент произошел 5 марта. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения два пилота получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Боливии упал военный самолет, перевозивший деньги.