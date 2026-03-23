Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Самолет ВВС Колумбии с более чем 100 военными на борту потерпел крушение

Global Look Press

Самолет Hercules C-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Колумбии, на котором находилось более 100 военнослужащих, потерпел крушение на юге республики. Об этом рассказала радиостанция Caracol.

Глава минобороны Колумбии Педро Санчес на своей странице в соцсети X подтвердил происшествие.

«С глубокой скорбью сообщаю, что самолет Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо (Путумайо) во время перевозки военнослужащих наших сил безопасности», — говорится в публикации.

Министр уточнил, что военные подразделения уже находятся на месте происшествия, однако подробности инцидента пока не установлены.

До этого транспортный самолет ВВС Алжира разбился после взлета с авиабазы Буфарик к юго-западу от столицы страны. Инцидент произошел 5 марта. На борту самолета находились шесть человек. В результате крушения два пилота получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Боливии упал военный самолет, перевозивший деньги.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
