«Что такие черти делают в Думе?»: Виктория Боня призвала отменить Милонова

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвала отменить депутата Государственной думы Виталия Милонова.

«Что такие черти делают в Думе? Мне интересно, за долгие-долгие годы… Причем он давно уже сидит как депутат в Думе. Он хотя бы одно полезное дело сделал или нет?» — возмутилась телеведущая.

Боня назвала Милонова «уродцем», который разжигал ненависть к женщинам и завидовал людям, у которых есть хоть какие-либо возможности. Она призвала не допускать в Госдуму «подобных существ».

Блогерша напомнила, что Милонов довел двух женщин до инсультов и оскорбляет противоположный пол. По словам Бони, депутат назвал экс-солистку группы SEREBRO Ольгу Серябкину «спидоносной ковырялкой».

«Это он говорил недавно о женщинах, которые приезжают из Дубая, что их нужно тестировать на СПИД, что их нужно вести в диспансер и проверять. Это — тот человек, который всегда оскорбляет женщин России. Какого хрена это существо делает в Думе? И что полезного он сделал?» — подчеркнула знаменитость.

Ранее Виктория Боня поддержала Лерчек после объявления о раке.

 
