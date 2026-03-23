В Москве летом ожидаются жара и ливни

Погода летом в Москве будет неустойчивая, временами будут идти сильные ливни и грозы. Об этом сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Говорить о том, что лето будет однородно теплым, такого говорить нельзя по определению. Говорить о том, что оно будет чрезвычайно жарким, я бы тоже не рисковал», — сказал он.

Вместе с тем Шувалов отметил, что один из летних месяцев будет жарким, но не стал уточнять какой именно.

23 марта Шувалов также рассказал, что жители Москвы и Московской области будут долго радоваться солнечной и сухой погоде, поскольку сложившаяся синоптическая ситуация в столичном регионе отличается редкой стабильностью.

При этом, как сообщили в Гидрометцентре России, желтый уровень погодной опасности в столичном регионе продлили до 09:00 мск среды, 25 марта. По данным синоптиков, предупреждение связано с риском образования гололедицы на дорогах в ночные и утренние часы.

Ранее москвичам спрогнозировали сезон дождей в апреле.