Спецпредставитель Путина оценил убытки ЕС из-за отказа от энергоресурсов из РФ

Дмитриев: ЕС потеряет €3 трлн из-за отказа от российских энергоресурсов
Европейский союз (ЕС) рискует потерять €3 трлн из-за введения ограничений на поставки российских энергоресурсов. Об этом на своей странице в социальной сети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что региональное содружество уже понесло убытки, превышающие €1,5 трлн.

«Поскольку цены на газ в ЕС выросли примерно на 100%, общие потери к концу [2026] года могут превысить €3 трлн», — подчеркнул Дмитриев.

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина выразил уверенность, что такое развитие событий приведет к «деиндустриализации и краху» Европейского союза.

23 марта член Европейского парламента от Бельгии Руди Кеннес заявил, что сделка с РФ могла бы спасти ЕС от энергетического кризиса. По мнению депутата, Брюсселю стоило договориться с Москвой сразу после начала американо-израильской военной операции против Ирана. Законодатель обратил внимание, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер был единственным, кто предлагал заключить сделку по поставкам энергоресурсов с российской стороной.

Ранее в Кремле описали отказ ЕС от энергоресурсов из РФ фразой «стреляют себе в ногу».

 
