В РПЦ отреагировали на призыв папы Римского запретить авиаудары

В РПЦ назвали странным призыв папы Римского запретить удары с воздуха

Папа Римский Лев XIV призвал запретить удары авиации в ходе вооруженных конфликтов. В РПЦ его инициативу сочли странной, рассказал «Газете.Ru» источник в организации.

«Считаем призыв римского понтифика странным. Хотя бы потому, что от других видов оружия, включая БПЛА, страдает ничуть не меньше невинных людей», — заявили в РПЦ.

До этого стало известно, что папа Римский Лев XIV призвал запретить использование авиации для нанесения ударов во время вооруженных конфликтов, передает Reuters. По мнению понтифика, авиаудары носят неизбирательный характер и должны быть запрещены.

«Никто не должен жить в страхе, что угроза смерти и разрушения может прийти с неба», — заявил понтифик.

Это заявление продолжило тему его недавнего выступления с призывом прекратить огонь на Ближнем Востоке, потому что это «позор для всей человеческой семьи».



