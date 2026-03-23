В России набирает популярность необычная услуга для владельцев домашних животных

В России начали делать бриллианты из шерсти питомцев
В России появилась необычная услуга для владельцев домашних животных. Российские ювелиры предлагают делать драгоценные камни из шерсти питомцев, сообщил Telegram-канал «Shot Проверка».

Издание отмечает, что в стране набирает популярность технология, когда владельцы могут принести ювелирам шерсть своего любимца и сделать из нее бриллиант. Для такой услуги подойдет шерсть кошек, собак и других животных.

По словам экспертов, из материала выделяют углерод, а после этого при температуре свыше 1400 градусов и давлении свыше 5 гектопаскалей выращивают алмаз.

После выращивания такого алмаза специалисты шлифуют и делают огранку камня, получая бриллиант. В публикации говорится, что для изделия в один карат, нужно принести около двухсот граммов шерсти. За изделие ювелиры берут от 350 тысяч рублей за один карат.

Кроме шерсти ювелиры могут использовать и прах близких людей. Однако это может грозить россиянам уголовным делом и тюремным заключением, рассказала «Москве 24» юрист Алла Георгиева.

По словам эксперта, осуществлять такие действия можно только с разрешения человека, которое он даст при жизни.

Ранее в Архангельской области добыли крупный алмаз ювелирного качества.

 
