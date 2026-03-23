Никита Михалков назвал место проведения «Бриллиантовой бабочки-2026»

Режиссер Никита Михалков сообщил ТАСС, что церемония вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка-2026» снова пройдет в Москве.

«Это действительно невероятно — наблюдать, как идея, появившаяся несколько лет назад, получила реальное воплощение и стала одним из важнейших кинособытий года», — поделился артист.

Михалков отметил, что первое проведение церемонии в 2025 году было ярким и эффектным. Он заявил о необходимости закрепления такого удачного опыта в 2026-м.

На премию 2025 года претендовали кинематографисты из России, Китая, Турции, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Сербии, Узбекистана, Венесуэлы, Кубы, Сенегала, ЮАР, Пакистана, Беларуси, Индонезии, Вьетнама, Ирана.

Никита Михалков является инициатором и вдохновителем создания Евразийской Академии и кинонаграды. В декабре 2025-го актер Стивен Сигал поддержал создание Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую называют российским аналогом «Оскара». Сигал также посчитал неразумным, что делегации из России сейчас запрещено участвовать в мероприятиях, связанных с кинопремией «Оскар».

