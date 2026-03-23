Инвалид-колясочник получил 14 лет колонии за избиение пасынка битой

Алексей Филиппов/РИА Новости

В Подмосковье вынесли приговор 31-летнему мужчине, который пытался забить ребенка битой. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.

Инцидент произошел 7 июля прошлого года. Мужчина избил сына своей сожительницы битой по голове — ребенку удалось выжить благодаря тому, что он укрылся на безопасном расстоянии, и нападавший не смог завершить начатое из-за своей ограниченной подвижности. При этом мать пострадавшего не обратилась за помощью и не сообщила в полицию. Об избиении стало известно из видео, которое попало в интернет.

Прибывшие в жилище следователи обнаружили в квартире трех детей. Выяснилось, что мужчина и женщина систематически истязали детей, наносили им побои и причиняли физические и моральные страдания — они стали фигурантами уголовных дел по пп. «в, д, ж, о» ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 150 УК РФ, пп. «а», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 125 УК РФ. Суд назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима, а его сожительнице семь лет колонии общего режима.

News.ru сообщает, что осужденный является инвалидом-колясочником.

Ранее семейная пара избила подростка в томском бассейне.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
