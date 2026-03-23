Трамп назвал темы переговоров с Ираном

Трамп: США обсуждают с Ираном его отказ от ядерного оружия и обогащения урана

Вашингтон в ходе переговоров с Тегераном обсуждает отказ Ирана от ядерного оружия и обогащения урана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы не хотим видеть ни ядерную бомбу, ни ядерное оружие (у Ирана — Прим. ред.), даже близко к этому… Мы не хотим обогащения урана (Тегераном — Прим. ред.)», — подчеркнул американский лидер.

До этого Дональд Трамп заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил главу Белого дома в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении Трампа и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

Также 23 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сказал, что колебания рынков энергоресурсов связаны с общей напряженностью в мире.

Ранее в Иране признали бессмысленными переговоры с США.