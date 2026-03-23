Сын с отцом три года держали мужчину на ферме, заставляя его ухаживать за скотом

В Калининградской области сына с отцом обвинили в похищении мужчины

В Калининградской области сын с отцом почти три года держали мужчину у себя на ферме, чтобы тот ухаживал за скотом. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Все началось в ноябре 2023 года. По версии следствия, мужчина насильно вывез 41-летнего пострадавшего на ферму в поселке Крушинино Озерского района, где вместе с отцом удерживали его против воли и применяли насилие, чтобы предотвратить побег — они заставляли его ухаживать за скотом. В марте 2026 года похищенного обнаружили следователи и сотрудники ФСБ во время обыска на территории.

Один из подозреваемых задержан, ему предъявлено обвинение в похищении человека, суд отправил его под стражу. Второй фигурант, предположительно, покинул регион. Расследование продолжается.

Ранее в Уфе мужчина похитил бизнесмена и вымогал у него 150 млн рублей.

 
