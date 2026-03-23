Суд признал экстремисткой деятельность организации бизнесмена Галицкого

Тверской суд Москвы признал экстремисткой деятельность корпорации Almaz Capital Partners бизнесмена Александра Галицкого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исковые требования генпрокуратуры удовлетворить», — огласила судья.

Суд удовлетворил иск о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества Галицкого на сумму около восьми миллиардов рублей в доход государства.

11 марта Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество инвестора Галицкого.

Ранее сообщалось, что имущество экс-замминистра обороны РФ Цаликова могут изъять в пользу государства.