Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Суд признал экстремисткой деятельность организации бизнесмена Галицкого

Shutterstock/FOTODOM

Тверской суд Москвы признал экстремисткой деятельность корпорации Almaz Capital Partners бизнесмена Александра Галицкого. Об этом сообщает РИА Новости.

«Исковые требования генпрокуратуры удовлетворить», — огласила судья.

Суд удовлетворил иск о запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества Галицкого на сумму около восьми миллиардов рублей в доход государства.

11 марта Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства движимое и недвижимое имущество инвестора Галицкого.

Ранее сообщалось, что имущество экс-замминистра обороны РФ Цаликова могут изъять в пользу государства.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
