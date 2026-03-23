На Украине придумали решение проблемы игромании среди солдат на передовой

Минцифры Украины анонсировало блокировку доступа бойцов ВСУ к онлайн-казино
Доступ к азартным играм ограничат для военнослужащих ВСУ до конца военного положения, сообщило министерство цифровой трансформации Украины в своем Telegram-канале. Ведомство уточнило, что ограничения вводятся в рамках «системной борьбы с лудоманией».

При попытке зайти в игру пользователя будут проверять через реестр лиц, которым запрещен доступ к азартным играм, а также через реестр военнослужащих. Если данные совпадут, доступ заблокируют автоматически.

Механизм ограничения разрабатывается совместно с Минобороны. Угрозы утечки данных нет, поскольку организатор азартных игр не увидит статус военного, пояснили в министерстве цифровой трансформации.

Лудоманией страдают около 90% личного состава ВСУ на передовой, утверждал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. По его словам, эта проблема напрямую сказывается на моральном состоянии армии.

Игорный бизнес на Украине легализовали летом 2020 года. Власти тогда заверяли, что это принесет значительные поступления в бюджет. Регулированием отрасли занималась Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), однако критики утверждали, что она не справляется с защитой прав граждан и профилактикой игровой зависимости. В марте 2025 года правительство Украины ликвидировало ее и создало новое надзорное профильное ведомство — «ПлейСити».

Ранее в России закрыли связанное с ВСУ подпольное казино.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
