Правкомиссия одобрила срок давности в 10 лет по делам о приватизации

Правительственная комиссия одобрила проект поправок в Гражданский кодекс, которые предполагают закрепление срока давности при оспаривании сделок приватизации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Речь идет о сроке давности, длительность которого составляет 10 лет. Отсчет ведется с момента объективного события — дня, когда произошло нарушение.

В пояснительной записке указано, что «такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы».

Предложение внести соответствующее поправки озвучивал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это предложение является консолидированной позицией правительства — оно поддержано министерством юстиции и Минфином.

В сентябре в Генпрокуратуре заявляли, что в России нет правовой основы для того, чтобы предприниматели могли обратиться в специальные органы с просьбой проверить свой бизнес на законность проведенной приватизации, чтобы исключить для себя риски судебных претензий.

Ранее Путин заявил об ошибках в ходе приватизации в России.

 
