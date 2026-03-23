Каллас рассказала, к чему приведут удары по энергетической инфраструктуре Ирана

Каллас заявила, что удары по энергоинфраструктуре Ирана приведут к хаосу

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе пресс-конференции приветствовала заявление президента США Дональда Трампа о пятидневной паузе в планах нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Каллас отметила, что атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру привели бы к хаосу в регионе.

«Недавнее заявление о том, что атак на энергетическую инфраструктуру не будет, является весьма позитивным сигналом. Любые удары по инфраструктуре приводят к хаосу в регионе и еще больше обостряют конфликт», — сказала она.

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, поэтому он принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

21 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране.