Аршавин рассказал, что его рассмешил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом»

andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что его рассмешил пенальти в ворота махачкилинского «Динамо» в матче первого раунда полуфинала Пути регионов Кубка России против петербургской команды, передает Спортс''.

«Я сидел в ложе с теми, кто болеет за «Зенит». Мы смеялись, когда Кукуян пошел смотреть ВАР. Я не понимаю, как такой высококвалифицированный судья, как Кукуян, назначает этот пенальти», — сказал Аршавин.

18 марта «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил ударом с пенальти Джон Дуран. Он отличился на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Ряд экспертов назвал этот 11-метровый удар очень спорным.

«Зенит» пробился в следующий раунд Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», не сумевшим справиться с московским «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ. Махачкалинское «Динамо» завершило выступление на турнире.

Ранее футболиста «Зенита» должны были удалить в матче против московского «Спартака».

 
