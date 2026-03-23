Бывшая участница «Миража» стала участницей «Маски»: «В костюме тяжело дышать»

Бывшая участница группы «Мираж» Маргарита Суханкина в беседе с изданием «СтарХит» поделилась впечатлениями от участия в шоу «Маска».

Суханкина предстала на проекте в образе Лисы. Артистка порадовалась, что никто из членов жюри не угадал ее, хотя знакомы с ней лично. Исполнительница почувствовала радость и облегчения во время раскрытия. Певица призналась, что ей было приятно ошарашить жюри.

По словам Суханкиной, маска Лисы оказалась очень тяжелой.

«Замкнутое пространство тоже вызывало определенные трудности: в костюме тяжело дышать, особенно во время активных танцев и пения, которых, кстати, было много. Это тяжелейшая физическая нагрузка», — поделилась артистка.

Суханкина отметила, что у нее было много нарядов на выбор, но больше всего приглянулась именно Лиса.

«Я понимала, что в шоу нужно будет хитрить, а лиса — исконно русский хитрющий персонаж, который точно знает, как всех запутать. Поэтому я выбрала именно этот костюм», — заявила экс-солистка «Миража».

