Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Бывшая участница «Миража» стала участницей «Маски»: «В костюме тяжело дышать»

Певица Маргарита Суханкина скрывалась в образе Лисы в шоу «Маска»
Бывшая участница группы «Мираж» Маргарита Суханкина в беседе с изданием «СтарХит» поделилась впечатлениями от участия в шоу «Маска».

Суханкина предстала на проекте в образе Лисы. Артистка порадовалась, что никто из членов жюри не угадал ее, хотя знакомы с ней лично. Исполнительница почувствовала радость и облегчения во время раскрытия. Певица призналась, что ей было приятно ошарашить жюри.

По словам Суханкиной, маска Лисы оказалась очень тяжелой.

«Замкнутое пространство тоже вызывало определенные трудности: в костюме тяжело дышать, особенно во время активных танцев и пения, которых, кстати, было много. Это тяжелейшая физическая нагрузка», — поделилась артистка.

Суханкина отметила, что у нее было много нарядов на выбор, но больше всего приглянулась именно Лиса.

«Я понимала, что в шоу нужно будет хитрить, а лиса — исконно русский хитрющий персонаж, который точно знает, как всех запутать. Поэтому я выбрала именно этот костюм», — заявила экс-солистка «Миража».

Ранее Татьяна Буланова оказалась под капельницей после концерта.

 
Теперь вы знаете
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!